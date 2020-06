Facebook facilite la suppression des anciennes publications

publié le 03/06/2020 à 23:31

Facebook lance une nouvelle fonctionnalité appelée "Gérer l'activité" pour permettre à ses utilisateurs de supprimer plus facilement leurs anciens posts. Accessible depuis le profil utilisateur, l'outil peut être utilisé pour supprimer des publications de façon individuelle ou en masse, ce qui était jusqu'ici impossible. Des options de filtrage sont proposées pour remonter plus facilement à des publications impliquant une personne ou une période spécifique.

Déployée dans un premier temps sur les applications Android de la plateforme, la fonctionnalité doit permettre de maîtriser plus facilement sa présence sur Facebook. "Que vous entriez sur le marché du travail après l'Université ou que vous quittiez une ancienne relation amoureuse, nous savons que les choses changent dans la vie et nous voulons vous aider à organiser votre présence sur Facebook pour refléter plus précisément qui vous êtes aujourd'hui", explique le réseau social.

Plusieurs options sont proposées lors de la suppression d'un contenu. Les messages peuvent être envoyés à la corbeille, où ils ne seront plus visibles pour les autres utilisateurs et seront automatiquement effacés après 30 jours si l'utilisateur ne l'a pas fait avant. Ils peuvent aussi être archivés afin de rester consultable en privé.

Le lancement de cette fonctionnalité s'inscrit dans une démarche plus large de Facebook visant à donner plus de contrôle aux utilisateurs sur l'utilisation qui est faite de leurs données. Le réseau social a lancé l'an dernier l'outil "Effacer l'historique", qui permet de désactiver le suivi hors de Facebook et d'empêcher certains sites d'envoyer votre activité de navigation au réseau social.