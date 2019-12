publié le 20/12/2019 à 11:24

Facebook confronté à une fuite massive de données. Le réseau social examinait ce jeudi 19 décembre une fuite potentielle des données de 267 millions de ses utilisateurs. Une faille révélée par un chercheur en cybersécurité qui les a trouvées exposées sur des forums de hackers. "Nous sommes en train de regarder ce problème, mais nous pensons qu'il s'agit d'informations obtenues avant les changements effectués ces dernières années pour mieux protéger les données des personnes", a déclaré un porte-parole de Facebook.

D'après le chercheur Bob Diachenko et le site Comparitech, les identifiants, numéros de téléphone et noms de 267 millions d'utilisateurs, essentiellement américains, étaient disponibles librement sur le "dark web". De quoi mener de vastes opérations de spam et de phishing. La base de données, mise en ligne sur un forum de hackers il y a une semaine, n'était plus accessible ce jeudi à la suite de l'alerte donnée par Bob Diachenko, d'après Comparitech.

Des données récupérées par des "criminels au Vietnam"

Le chercheur pense que ces données ont été récupérées par des "criminels au Vietnam", grâce à un système de robots automatisés qui copient toutes les données auxquelles ils parviennent à accéder. En septembre déjà, des numéros de téléphone liés à plus de 400 millions de comptes Facebook se sont retrouvés stockés en ligne, à la merci d'une utilisation malveillante, d'après le site américain TechCrunch.

Facebook avait alors partiellement confirmé cette information, assurant que selon ses vérifications le nombre de comptes concernés ne représentait que la moitié environ des 419 millions évoqués.