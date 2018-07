publié le 22/07/2018 à 17:38

C'est une situation qui dure depuis un certain temps et que Facebook et Instagram ont décidé de prendre à bras-le-corps. Alors que la chaîne britannique Channel 4 a révélé récemment que les deux réseaux sociaux fermaient les yeux, la plupart du temps, sur l'existence de comptes ouverts par des utilisateurs de moins de 13 ans, les deux géants américains comptent bien montrer qu'ils prennent à coeur cette situation.



Le site TechCrunch explique ainsi que Facebook et Instagram vont appliquer une politique plus sévère en la matière pour éviter que des adolescents en dessous de la limite d'âge puissent ouvrir un compte en rentrant simplement une fausse date de naissance. En cas de doute sur l'âge d'un détenteur de compte sur l'un des deux réseaux sociaux, les modérateurs seront à même d'exiger la présentation d'une pièce d'identité et pourront, le cas échéant, suspendre le compte en question.

Un revirement de la part de la compagnie de Mark Zuckerberg, qui traverse depuis plusieurs mois une période délicate consécutive au scandale Cambridge Analytica, cette société qui aurait collecté des données concernant près de 90 millions d'utilisateurs de Facebook en exploitant une faille de sécurité. Facebook avait en effet jusqu'ici multiplié les initiatives pour attirer une cible très jeune, comme avec l'application Messenger Kids, destinée aux 6-12 ans.

Alors que de plus en plus d'adolescents se détournent de Facebook au profit de plateformes comme Snapchat, la firme californienne se retrouve dans une position inconfortable et paradoxale, tentant de reconquérir les plus jeunes tout en s'assurant que la loi sur l'âge minimum soit respectée par ses utilisateurs.