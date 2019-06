Facebook devrait présenter sa monnaie avant la fin du mois

Avec plus de 2,2 milliards d'utilisateurs, Facebook est le plus grand réseau social de la planète

publié le 07/06/2019 à 19:25

Le lancement de la monnaie électronique de Facebook se précise. Selon le média américain The Information, le groupe de Mark Zuckerberg avance plus vite que prévu sur son projet de "globalcoin", comme est appelée la devise en interne. Alors que la plupart des rapports tablaient sur une annonce en fin d'année, la monnaie pourrait finalement être présentée dès le mois de juin et lancée dans une douzaine de pays au premier trimestre 2020.



Piloté par l'ancien dirigeant de Paypal, David Marcus, le "global coin" sera un actif numérique permettant aux 2,3 milliards d'utilisateurs actifs de Facebook de s'échanger des fonds à travers le monde en passant par le réseau social et ses applications satellites (WhatsApp, Messenger et Instagram), de payer en ligne et dans la vie de tous les jours. Il devrait être indexé sur un panier de devises et non sur le seul dollars afin d'assurer sa stabilité.

Facebook pourrait proposer des avantages alléchants aux commerçants pour l'imposer rapidement comme un moyen de paiement en magasin. Un réseau de bornes de retrait physiques pourrait être établi afin de permettre aux utilisateurs de gérer leurs fonds. Toujours selon The Information, Facebook pourrait même rémunérer ses propres employés avec.

Le "globalcoin" ne sera pas une cryptomonnaie à proprement parler car son fonctionnement ne sera pas décentralisé. Facebook conservera la mainmise sur son fonctionnement. Le réseau social devra donner des garanties aux utilisateurs et aux acteurs financiers et lever les doutes sur sa capacité à respecter la vie privée et gérer des transactions. Dans cette perspective, Mark Zuckerberg aurait rencontré récemment le gouverneur du Trésor américain, le président de la Banque d'Angleterre et des entreprises spécialisées dans le transfert d'argent.