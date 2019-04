Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs

Facebook est en train de devenir un immense cimetière numérique. Dans 50 ans, le réseau social comptera plus d'utilisateurs morts que vivants. C'est ce que révèle une étude publiée par l'Institut internet de l'université d'Oxford, en Angleterre, menée sur les utilisateurs de la plateforme en 2018.



Les recherches ont révélé qu'au moins 1,4 milliard de personnes actuellement inscrites sur Facebook seront décédées avant 2100. Sur cette même estimation, les comptes d'individus décédés pourraient dépasser les comptes d'utilisateurs en vie d'ici 50 ans c'est-à-dire en 2070. En revanche, si on prend en compte le potentiel d'expansion de Facebook, l'équipe d'Oxford estime que 4,9 milliards de personnes utilisant le réseau social mourront avant 2100.

Facebook a anticipé le phénomène et propose d'ores et déjà des options qui permettent aux utilisateurs de gérer leur compte après leur mort. Ainsi, on peut paramétrer à l'avance son compte afin qu'il se transforme en "compte de commémoration", après son décès.