publié le 29/06/2018 à 18:08

Une nouvelle polémique pour le géant américain ? Le quotidien anglais Metro a révélé que Facebook avait déposé un brevet qui lui permet d'activer le micro des téléphones de ses utilisateurs. Une fois le micro ouvert, les données peuvent être enregistrées, puis analysées. Ce brevet, déposé en 2016, explique que l'enregistrement est déclenché par un signal audio inaudible par l'homme.





Cette technologie controversée est prévue pour examiner nos réactions et nos comportements face aux publicités, mais par extension elle pourrait permettre à Facebook d’enregistrer nos conversations.

Ainsi, lorsqu'une publicité démarre, le téléphone réagit à un son de cette publicité et commence à enregistrer le son ambiant, puis génère une empreinte. Par exemple, cela permet de déterminer si une personne s'éloigne ou non de la télévision pendant une coupure pub si les sons deviennent plus faibles. Les entreprises peuvent donc avoir une idée précise de l'audience touchée par une séquence.

Une pratique courante

Facebook a précisé qu'il ne comptait pas utiliser cette technologie, a précisé Allen Lo, à Mashable. Le vice-président de Facebook a expliqué que c'était une pratique courante pour une entreprise de déposer des brevets pour éviter que d'autres s'emparent d'une technologie.



Le brevet en question ne fait pas mention d'espionnage de la vie privée ni d'enregistrements de conversations intimes.