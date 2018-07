publié le 03/07/2018 à 15:59

Facebook a de nouveau mis en danger la vie privée de ses utilisateurs. Après avoir incité par erreur 14 millions de personnes à rendre leurs publications publiques début juin, le plus grand réseau social mondial, dont l'image a été écornée par l'affaire Cambridge Analytica, a admis avoir débloqué pendant plusieurs jours des milliers d'usagers qui avaient été bloqués sur le réseau social auparavant.



Dans un post de blog publié lundi 2 juillet, Facebook explique qu'entre le 29 mai et le 5 juin, 800.000 utilisateurs ont été de nouveau visibles pour leurs contacts indésirables en raison d'un bug technique. Sur les 800.000 personnes affectées, 83% ont vu un seul contact temporairement débloqué. Les 17% restants ont été potentiellement ont vu plusieurs personnes être débloquées. Le problème a été résolu depuis.

Une erreur importante

Une personne bloquée sur Facebook ne peut plus accéder aux publications de son bloqueur, lui envoyer des messages, ni l'identifier dans un post. Elle ne fait plus partie de sa liste d'amis et ne peut pas l'ajouter à nouveau. Elle n'est pas avertie qu'elle a été bloquée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes victimes de harcèlement et de comportements abusifs en ligne.

À cause du dysfonctionnement, les personnes bloquées ont pu à nouveau voir les profils des personnes qui les avaient bloquées et entrer en contact avec elles sur Messenger. Facebook n'a pas indiqué combien d'utilisateurs avaient ainsi pu profiter de la situation. La société a invité les 800.000 personnes concernées à vérifier la liste de leurs contacts bloqués.

Facebook en quête de rédemption

Facebook tente toujours de redorer son blason après le scandale Cambridge Analytica, qui lui vaut des enquêtes policières, parlementaires, et de la part des régulateurs aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Depuis ce scandale retentissant qui a éclaté en mars, Facebook a promis la "transparence" et communique donc régulièrement, notamment pour révéler lui-même divers dysfonctionnements.



Facebook a laissé filer les données personnelles de jusqu'à 87 millions de ses usagers à leur insu, qui se sont retrouvées entre les mains de la firme britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans la communication stratégique et qui travailla en 2016 pour la campagne de Donald Trump à la Maison Blanche.



Le patron Mark Zuckerberg avait dû s'excuser et s'expliquer longuement devant des parlementaires américains puis européens très remontés contre le groupe, qui revendique 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde.