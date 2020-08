Facebook a commencé à faire fusionner Instagram et Messenger

publié le 17/08/2020 à 18:41

Facebook franchit une nouvelle étape dans l'unification de ses applications les plus populaires. Conformément à la volonté affichée par Mark Zuckerberg début 2019 de faire fusionner les chats de Facebook, WhatsApp et Instagram pour laisser communiquer entre eux les quelque 3 milliards d'utilisateurs des trois services, la firme de Menlo Park a commencé à rapprocher la messagerie d'Instagram avec celle de Messenger.

Le site spécialisé américain The Verge rapporte que des utilisateurs du service au logo rose ont été avertis durant le week-end du 15 août qu'ils pourraient bientôt discuter avec leurs contacts Facebook directement dans l'interface d'Instagram.

Le message d'information annonce également un nouveau look plus coloré pour l'espace de discussion et de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de répondre à un message en faisant glisser son doigt ("swipe to reply") et davantage d'émojis pour réagir aux messages. Une fois la mise à jour installée, l'icône en forme de flèche dédiée aux messages directs est remplacée par le logo de Messenger et les messages reçus passent pour leur part du bleu au violet.

Le déploiement semble progressif. Les utilisateurs ont pour l'instant le choix d'appliquer la mise à jour ou de conserver l'ancienne interface. Et selon les constatations de The Verge, il n'était pas encore possible d'envoyer des messages aux utilisateurs de Facebook depuis Instagram ce week-end.

Facebook a commencé à rapprocher Instagram et Messenger Crédit : The Verge

À terme, l'intégration des trois messageries du groupe au sein d'un même protocole technologie doit aussi permettre de rendre toutes les conversations chiffrées de bout en bout par défaut, une fonctionnalité qui garantit que les messages échangés par les utilisateurs ne peuvent pas être lus par un tiers, y compris Facebook, à moins qu'il ne dispose d'un accès physique à l'appareil d'un des usagers.

Pour l'instant, seuls WhatsApp et les conversations secrètes Messenger offrent cette protection parmi les applications de discussion appartenant à Facebook alors que des services concurrents comme Messages (Apple), Signal et Telegram la proposent par défaut. Reste à savoir si Facebook va aligner le cryptage de ses applications sur celui de WhatsApp ou abaisser ce dernier pour faciliter la compatibilité entre les plateformes.

Facebook a fait l'acquisition d'Instagram pour un milliard de dollars en 2012 et celle de WhatsApp en 2014 pour environ 19 milliards de dollars. Depuis ces rachats, Mark Zuckerberg n'a eu de cesse de créer des passerelles entre elles ainsi qu'avec Messenger.