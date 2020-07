publié le 03/07/2020 à 14:22

Une nouvelle réglementation est en vigueur pour encadrer l’exposition aux ondes des appareils électroniques. L’affichage du DAS, le fameux débit d'absorption spécifique des appareils, est désormais obligatoire pour de nouveaux produits du monde de l'Internet des objets sous certaines conditions.

Le DAS est l'indicateur utilisé pour mesurer la quantité d'énergie reçue par le corps humain lorsqu'il est exposé aux ondes radioélectriques émises par les appareils électroniques. En Europe, il ne doit pas excéder 2W/kg au niveau de la tête et du tronc et 4W/kg au niveau des membres.

Jusqu'à présent, seuls les fabricants de smartphones étaient tenus d'informer les consommateurs sur le DAS de leurs appareils. Depuis 2016, ils doivent évaluer l'exposition des utilisateurs de mobiles dans des conditions réalistes : l'appareil doit émettre à sa puissance maximale de manière continue durant 6 minutes. L'affichage de cette information était facultatif pour les autres objets connectés.

Depuis le 1er juillet, cette obligation est étendue pour tous les appareils radioélectroniques susceptibles d'être utilisés près du corps qui émettent plus de 20 milliwatts. L'information doit être visible dans les points de vente sur l'étiquette des produits, dans les notices à l'intérieur des appareils, sur les sites Web des revendeurs et dans les publicités. Trois valeurs de DAS doivent être indiquées pour le tronc, la tête et les membres. Les fabricants ont six mois pour se conformer à la règle.

Cette nouvelle réglementation concerne à la fois les montres connectées avec connexion réseau, les tablettes 3G et 4G, les PC portables, les routeurs Internet, les casques de moto connectés ou les radiocommandes de drones. En revanche, les lave-linge, TV connectées et box Internet sont exclus car ils n'ont pas vocation à être utilisés près du corps. Les appareils à liaison Bluetooth, comme la plupart des casques et écouteurs sans-fil, ne rentrent pas non plus dans ce champ.