publié le 19/09/2019 à 19:02

Il est tellement rapide qu'il en devient invisible. Un véhicule d'une nouvelle génération a été dévoilé par l'Air Force Test Center, un centre d'essai de l'armée américaine : il est capable d'atteindre les 10.620 km/h, soit Mach 8.6 (Mach 1 correspondant au "mur du son"). Le test a été réalisé à l'Holloman Air Force Base, dans le sud des États-Unis, avant d'être diffusé sur Facebook.

Et l'engin, dont les images ont été ralenties d'un quart, reste impossible à voir. On n'y distingue qu'une déflagration, un flash lumineux puis la fumée qu'il produit. Aucune idée donc de ce à quoi il ressemble. D'autant que l'armée de l'air a été avare en information : on ne connaît ni le moyen de propulsion utilisé par l'engin pour atteindre cette vitesse, ni l'objectif de ce test.

Le site spécialisé Sciences et Avenir nous offre des éléments de comparaison : la voiture la plus rapide du monde, la Bugatti Chiron, atteint "seulement" les 490 km/h, tandis que l'Hyperloop, ce train propulsé sous vide qui verra bientôt le jour en France, devrait se déplacer à environ 1.200 km/h.