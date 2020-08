États-Unis : création d'une cellule d'étude des ovnis au Pentagone

publié le 15/08/2020 à 11:44

Si les ovnis fascinent autant qu'ils effraient, ils sont l'objet de nombreuses études depuis plusieurs années. En ce sens, le Pentagone a annoncé ce vendredi 14 août, la création d'une unité, spécialement consacrée à leur étude, ainsi qu'à celle des autres "phénomènes aériens" non expliqués.



Cette cellule a été confiée à l'US Navy, qui étudie déjà le sujet depuis de nombreuses années. Cette décision, prise en interne le 4 août dernier, intervient dans le but de "mieux comprendre et mieux connaître la nature et l'origine" de ces "phénomènes aériens non identifiés", a précisé la chaîne américaine ABC News, relaté par nos confrères de Courrier International.

Cette unité spéciale ovnis aura pour mission de "détecter, analyser et cataloguer ces phénomènes aériens non identifiés qui pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale des États-Unis", a précisé le Pentagone.

Les ovnis seraient-ils des espions ?

Les ovnis, souvent associés aux extraterrestres par certaines personnes, inquiètent les militaires américains qui, plus pragmatiques, redoutent qu'il s'agisse en réalité de nouvelles formes d'espionnage aérien, notamment à l'aide de drones, rapporte l'hebdomadaire.

Les résultats émanant des études de cette nouvelle cellule devraient être classifiés, sauf sil le Congrès n'oblige le Pentagone à partager ses découvertes. Le 27 avril, le Pentagone avait déclassifié trois vidéos filmées par les pilotes de la Marine américaine en novembre 2004 et janvier 2015.

Ces images n'avaient fait qu'accentuer l'intérêt pour les ovnis aux États-Unis et suscité de nombreuses interrogations, aussi bien sur leur nature, car le sujet reste toujours très lunaire pour la majorité des personnes, mais aussi et surtout sur les réelles connaissances des autorités sur le sujet.