publié le 05/05/2020 à 16:30

Pendant le confinement, regardez les étoiles. Pour cette semaine, le média américain Forbes rapporte deux événements qui raviront les fans d'astronomie : la pluie d’étoiles filantes Êta aquarides et la Super Lune des Fleurs.

La pluie d'étoiles filantes a démarré le 19 avril et va se poursuivre jusqu'au 31 mai, mais elle atteindra son apogée dans la nuit du 5 au 6 mai 2020, "de préférence dans les heures qui précèderont l'aube, du côté de l'est", comme l'explique le site de Futura Sciences. Le média américain Forbes précise qu'il sera possible d'observer au moins 40 météores par heure.

Et le 7 mai, ce sera la quatrième et dernière Super Lune de l'année à observer dans le ciel, elle se prénomme la Super Lune des Fleurs. Elle est plus brillante qu'une Lune moyenne et donc plus visible depuis vos fenêtres et balcons.

