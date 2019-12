publié le 17/12/2019 à 21:12

La Voie Lactée comme vous ne l'avez sûrement jamais vue. Le Très Grand Télescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) a capturé une image de la Voie Lactée depuis le désert d'Atacama au Chili.

Sur ce cliché, une composition d'observations de "plus de trois millions d'étoiles distribuées sur une surface excédant les 60.000 années-lumière au carré et centrée sur le cœur de notre galaxie", explique l'observatoire européen austral lundi 16 décembre, repéré par Le Parisien. Ce résultat d'une extrême précision a été possible grâce à une caméra infrarouge Hawk-1, fixée sur le VLT.

En réalité, la photo a été publiée dès le mois d'octobre dans la revue Astronomy et Astrophysics. Elle a surtout fait parler d'elle avec la publication de son étude approfondie dans la revue Nature Astronomy, ce lundi.

Mais au-delà de l'aspect esthétique du cliché, les astronomes ont pu détecter les vestiges d'un événement dramatique de l'histoire de la Voie Lactée : l'explosion de centaines de milliers d'étoiles à cause d'une formation stellaire.

Rainer Schodel de l'Institut d'Astrophysique d'Andalousie à Grenade, et auteur principal de ces observations, explique que cette étude inédite "nous a donné un aperçu détaillé du processus de formation d'étoiles dans cette région de la Voie Lactée."

Les spécialistes estiment ainsi que pendant 100 millions d'années, les étoiles sont nées à un rythme supérieur à 100 masses solaires par an, contre une ou deux masse solaires annuelles aujourd'hui.