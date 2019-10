et AFP

publié le 14/10/2019 à 22:47

Une comète venue d'ailleurs a été repérée au sein de notre système solaire, selon une étude publiée lundi dans Nature Astronomy. C'est la deuxième du genre après la découverte en 2017 d'Oumuamua, un étrange objet en forme de cigare.

Tout a commencé le 30 août, quand Gennady Borisov, un astronome amateur, repère un bolide dans le ciel. Alertés, des astronomes se penchent sur l'objet inconnu. Ils sont alors formels: l'analyse des données recueillies montre que son orbite ne peut pas avoir son origine à l'intérieur de notre système solaire. Il vient d'un autre système stellaire. Mais lequel? Cela reste un mystère.

"Nous avons rapidement organisé des observations avec le William Herschel Telescope (WHT) et l'observatoire Gemini", raconte à l'AFP Piotr Guzik, de l'université de Jagiellonian à Cracovie en Pologne. Coauteur de l'étude, il se souvient d'un mélange de d'excitation et stupéfaction.

Une première comète observée en 2017

Alors qu'Oumuamua avait tour à tour été qualifié d'astéroïde, de sonde extra-terrestre et de comète, la nature de la petite dernière laisse peu de doutes: les astronomes ont pu voir sa coma ("chevelure") et sa queue, caractéristiques des comètes connues.

Concernant la nouvelle comète nommée 2I/Borisov, en hommage à son découvreur, l'équipe a pu déterminer qu'elle est essentiellement composée de poussière, qu'elle a une couleur légèrement rougeâtre et que son noyau solide fait environ 1 km de rayon.

Elle devrait également être observée en décembre quand elle sera encore plus proche du Soleil.

Oumuamua avait elle été repérée par le télescope Pan-STARRS1 à Hawaï, d'où son nom, qui signifie "messager" en hawaïen. Elle mesure environ 400 mètres de longueur et 40 m de largeur, et a été traquée par plusieurs télescopes, en sa qualité de premier objet détecté venant d'un autre système stellaire.

Les comètes sont composées de glace, de matériaux organiques et de roches provenant d'anciennes étoiles et de nuages interstellaires. Lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, les glaces se transforment en gaz. Le mélange de gaz et de poussières forme la queue de la comète.