Espace : un signal radio extraterrestre interpelle les scientifiques

publié le 12/02/2020 à 07:36

Les scientifiques parlent de "fast radio bursts" (FRB), que l'on peut traduire par "éclats" ou "sursauts radio rapide". Ces signaux radios proviennent de l'espace et sont repérés par les chercheurs. Mais l'un des derniers signaux détectés est particulièrement mystérieux et inhabituel.

Comme le rapporte The Independant, les chercheurs ont déjà repéré de tels signaux radios provenant de l'espace. Mieux encore, ils en connaissent un certain nombre qui se répètent, comme le mystérieux signal dont il est question. Mais cette fois-ci, les répétitions du signal sont étonnamment régulières et prévisibles.

Ainsi, ce signal apparaît intensément pendant quatre jours, avant de disparaître pour douze jours. Cela donne un cycle de seize jours, qui se répètent. Les chercheurs estiment que cela est "un indice important de la nature de cet objet."

L'origine des FRB reste inconnue. Plusieurs hypothèses sont avancées, comme la conséquence de la chute d'une étoile dans un trou noir, ou encore un message provenant d'extraterrestre. La répétition du signal pourrait venir d'un système binaire, où un objet céleste, celui qui émet le signal, tournerait autour d'une étoile, et n'émettrait un signal que lorsqu'il nous fait face.