publié le 10/01/2020 à 11:02

Elle n'ont jamais été aussi proches de la Terre. Des astronomes ont détecté des ondes radio répétitives provenant de l’espace selon une étude publiée ce lundi 6 janvier. Un phénomène peu commun puisque ce n'est que la cinquième fois que l'origine d'un signal de ce type a été localisé.

Ce signal provient d'une galaxie proche de la nôtre, située à 500 millions d'année lumière de la Terre et c'est la première fois que l'origine d'un signal de ce type est localisée aussi près, peut-on lire dans la revue scientifique Nature, relayée par CNN et BFMTV. Les sursauts radio rapides, tels qu’ils sont connus par les scientifiques sous le nom de "FRB" (Fast radio burst en anglais), comptent parmi les phénomènes les plus étranges que l'univers a connu. Chaque sursaut ne dure que quelques millièmes de seconde et leur cause demeure une énigme.

Ce "FRB" serait "suffisamment proche" pour être étudié à l’aide de nombreux autres télescopes, précise néanmoins l’astronome Mohit Bhardwaj. Le fait d'avoir repéré l'origine de ce sursaut radio rapide pourrait aider les scientifiques à découvrir enfin leur vraie nature mais aussi à en apprendre davantage sur la formation de l’univers.