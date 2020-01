Espace : un astéroïde composé en partie d'or va être étudié par la Nasa

publié le 22/01/2020 à 10:22

700 quintillions de dollars, soit 700 milliards de mille milliards de milliards. C'est la valeur estimée de la quantité d'or présente sur l'astéroïde Psyche 16, que la Nasa s'apprête à explorer en lançant la sonde Psyche, pour la mission "Psyche : voyage vers un monde de métal".

Si une telle quantité d'or ramenée sur Terre serait à même de faire chuter la valeur d'un métal plus si rare, et donc moins précieux, l'intérêt de la mission est avant tout scientifique, éclaire CNEWS. La sonde étudiera pour la première fois des noyaux de fer, éléments indispensables à la formation des planètes.

De plus, l'astéroïde Psyche, dont les propriétés correspondent à celles du noyau de la Terre, permettra de mieux comprendre ce qu'il s'y passe. Une étude qui se fera grâce à un laser qui, pour la première fois, va encoder les données en photons, et non plus en signaux radio. Un mode de transmission qui permet le transfert de volumes de données bien supérieurs, explique CNEWS.

La sonde Psyche partira de Cap Canaveral, en Floride en 2022. Elle survolera Mars en 2023 avant d'arriver sur Psyche 16, astéroïde découvert en en 1852 par l'astronome Annibale de Gasparis. L'étude du corps céleste devrait durer 21 mois.