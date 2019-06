publié le 09/06/2019 à 06:42

Pour l'instant, elle s'appelle HD 8574 b et elle se situe à 144 années-lumière de la Terre. Les Français sont appelés à rebaptiser cette exoplanète ainsi que son étoile hôte : HD 8574. Une centaine de pays participent à ce projet baptisé IAU100 NameExoWorlds. Un projet lancé pour le centenaire de l’Union astronomique internationale (UAI), chargé de nommer les corps célestes.



"Le but de cette initiative est de d'inviter les gens à prendre conscience de notre place dans l’Univers et de réfléchir à la manière dont la Terre pourrait être potentiellement perçue par une civilisation sur une autre planète", explique L'IAU sur son site.

Découverte en 2002 par l’Observatoire de Haute-Provence, HD 8574 b est une géante gazeuse, explique Le Parisien. Sa taille est comparable à celle de Jupiter, alors que sa masse est deux fois plus importante.