La Chine annonce qu'elle sera sur Mars avant les États-Unis

publié le 29/12/2016 à 10:43

La course vers Mars est ouverte. Et la Chine compte bien damer le pion aux États-Unis. Pour se faire, l'agence spatiale a annoncé mardi 27 décembre qu'elle fera atterrir un vaisseau sur la lune en 2018 avant d'envoyer une sonde orbiter autour de la Planète rouge. Dans la foulée, une seconde opération sera lancée afin de collecter des échantillons sur la quatrième planète du système solaire, selon Wu Yanhua, directeur adjoint de l'agence spatiale chinoise. Des sondes devraient également être envoyées vers Jupiter et ses lunes, selon le chercheur. Son souhait : hisser son pays parmi les puissances spatiales majeures d'ici 2030, comme le rapporte CNN.



Les ambitions de Pékin sont d'autant plus épatantes que le pays accusait un retard certain sur les États-Unis. En effet, l'Empire du Milieu envoyait son premier satellite en 1970, alors que les Américains avaient déjà foulé le sol lunaire. Mais ces dernières années, le pays a dépensé des milliards de dollars dans la recherche et l'entraînement. Depuis 2003, la Chine a organisé une sortie spatiale depuis la station spatiale internationale, fait atterrir un rover sur la lune et inauguré un laboratoire spatial.

Les États-Unis ne comptent pas laisser les Chinois faire la course en tête. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait déclaré son amour à la NASA. "L'espace, c'est génial", s'était réjoui le 45e président des États-Unis. Parmi ses conseillers, beaucoup militent pour une "nouvelle vision" des États-Unis concernant la conquête spatiale. Barack Obama avait pour sa part promis d'envoyer des hommes sur la Planète rouge d'ici à 2030.