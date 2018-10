publié le 29/10/2018 à 05:31

C'est une grande première : la France et la Chine ont travaillé main dans la main pour construire un satellite. L'engin permettra d'observer les océans et de mieux comprendre tempêtes et cyclones. Une fusée Longue Marche-2C a décollé lundi 29 octobre à 8h43 heure locale (00h43 GMT) depuis la base de lancement de Jiuquan (nord-ouest), avec à son bord le CFOSAT ("China-France Oceanography SATellite"), a indiqué l'Administration d'état pour la Science, la Technologie et l'Industrie de la Défense nationale.



L'engin d'environ 650 kg sera chargé d'étudier le vent et les vagues à la surface des mers 24 heures sur 24, et ainsi d'améliorer les prévisions météorologiques marines. Il servira également à prévoir avec davantage de précision les fortes tempêtes ou les cyclones. Et permettra aux climatologues de mieux comprendre les interactions entre les océans et l'atmosphère, celles-ci jouant un rôle crucial dans le climat.

#CFOSat a décollé à 1h41 à bord d'une fusée Longue Marche 2C ¿

La séparation du satellite est confirmée à 1h53, et les panneaux solaires viennent d'être déployés ¿¿ pic.twitter.com/6CH3Dsq1GZ — CNES (@CNES) 29 octobre 2018

Deux radars embarqués

Placé en orbite autour de la Terre, à une distance de 520 km, le satellite aura une durée de vie de trois ans. C'est le premier que la France et la Chine construisent en commun. Conçu par les agences spatiales française (Cnes - Centre national d'études spatiales) et chinoise (CNSA - China National Space Administration), il embarque deux radars : le SWIM français (qui mesurera la direction et la longueur d'onde des vagues) et le SCAT chinois (qui analysera la force et la direction des vents).

Les données seront collectées et analysées par des stations terrestres situées dans les deux pays. Le projet avait été lancé en 2007. La Chine avait souligné l'an passé "l'expertise française en matière de sonde d'analyse des vagues" pour justifier le choix de la France dans cette coopération inédite.