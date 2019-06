Espace : du méthane découvert sur Mars, signe d'une vie extraterrestre ?

publié le 24/06/2019 à 14:42

De la vie sur Mars ? Le débat est plus que jamais ouvert après la découverte sur la planète rouge "de la plus grande quantité de méthane jamais mesurée" par le robot Curiosity. "C'est passionnant, car la vie microbienne est une source importante de méthane sur Terre", note la NASA, "mais le méthane peut également être créé par des interactions entre les roches et l'eau."

Le robot Curiosity, qui explore la planète Mars, a détecté une concentration d'environ 21 parties par milliard d'unité en volume (ppb). Cela correspond à 21 petites cuillères de méthane dans une piscine olympique de 3.000 mètres cubes d'atmosphère de Mars. Pour comparaison, il y a 1.850 ppb de méthane dans l'atmosphère terrestre.

Le mystère de l'origine de ce méthane est difficile à trancher. "Curiosity ne dispose pas d'instruments capables de dire de manière définitive quelle est la source du méthane, ou même s'il provient d'une source locale située dans le cratère Gale ou ailleurs sur la planète", précise l'agence spatiale américaine.

Une présence de méthane variable

La NASA rappelle que "l'équipe de Curiosiy a détecté du méthane à plusieurs reprises". Ils ont notamment découvert des cycles saisonniers de présence de méthane et des pics soudains, "mais les scientifiques n'en savent que très peu sur la durée de ces panaches transitoires et pourquoi ils diffèrent des modèles saisonniers". "Il doit y avoir une source relativement localisée" avaient conclu à l'époque les scientifiques.

En juin 2018, c'étaient des échantillons de matière organique qui avaient été découverts par le robot Curiosity. "Cette étude montre en détails la découverte de composés organiques complexes et diversifiés dans les sédiments. Cela ne veut pas dire qu'il y a de la vie, mais les composés organiques sont les pierres de construction de la vie", avait alors précisé la publication.