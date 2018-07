Surtout les prix vont finir par chuter, comme ceux des panneaux solaires. Tesla et une entreprise allemande vendent déjà ce genre de technologie. En France, Engie le propose à ses clients. Le rendement n'est pas le même partout, mais une famille de quatre personnes qui habite à Nice au soleil plein sud peut produire 96% de son électricité pour s'éclairer et faire fonctionner son électroménager.

C'est le même principe qu'une batterie de téléphone qu'on recharge. Mais là, elle sert pour toute la maison. Elle est haute comme un frigo. Vous l'installez chez vous et vous la rechargez avec des panneaux solaires sur votre toit. Votre maison devient productrice d'énergie . Vous allez stocker cette électricité. Aujourd'hui quand vous avez des panneaux solaires, vous pouvez consommer au fur et à mesure ce que vous produisez. Mais le surplus est revendu à EDF (il est réinjecté dans le réseau). Là, vous gardez tout. Vous stockez. Pour l'instant, une batterie coûte encore cher : près de 5.000 euros pour une petite, jusqu'à 15.000 pour une plus grosse pour une maison . Il faut quand même vingt ans pour l'amortir. Mais il y a déjà des clients, tout contents de produire eux-mêmes leur énergie. C'est de l'électricité faite maison.

Énergie : les premières batteries de maison arrivent sur le marché

C'est sans doute ce qui va révolutionner l'énergie qui alimente nos maisons : la batterie. Objectif : pouvoir produire soit-même son énergie et surtout la stocker. Plus besoin de s'abonner à EDF, et terminé les factures astronomiques d'éclairage et de chauffage.

