publié le 31/08/2016 à 18:09

Un an après la sortie de la Gear S2, Samsung vient de dévoiler à l’IFA, le salon berlinois de l’électronique, la Gear S3, précédant de quelques jours la probable présentation par Apple de la deuxième génération de l'Apple Watch. Le constructeur sud-coréen a présenté une montre ressemblant comme deux gouttes d’eau à sa grande sœur. Le nouveau modèle gagne juste quelques millimètres et quelques grammes (57 et 62 au lieu de 47 et 42), ce qui la rend plus masculine.



Samsung reste fidèle à Tizen, son système d’exploitation maison, et la Gear S3 s’utilise toujours du bout des doigts, en tournant vers la droite ou la gauche la bague rotative située autour du cadran. Vers la droite, on accède à l’ensemble des applications. Vers la gauche, on bascule dans la zone des notifications. Deux boutons sont situés sur le côté droit de la montre : celui du haut permet de revenir en arrière, celui du bas renvoi à l‘écran d’accueil.

Une puce GPS pour la version Frontier

Côté fonctions, la nouvelle montre connectée de Samsung présente quelques nouveautés. Elle est équipée d’un micro et d’un haut-parleur, ce qui permet de passer un appel ou de répondre à un coup de fil directement depuis la montre. La Gear S3 reste le relais du smartphone dans sa version classique, elle n’est pas équipée de sa propre carte Sim. La version Frontier sera quant à elle proposée avec une puce GPS lui permettant de s'affranchir du téléphone. Elle devient le parfait compagnon du sportif et du randonneur avec un altimètre, un baromètre et un accéléromètre.

La Gear S3 embarque également un GPS et offre par la même occasion un nouveau service à son propriétaire. S’il se trouve en danger, dans une situation d’urgence il peut envoyer un SOS à trois personnes de son choix. En appuyant par trois fois sur le bouton du bas, la montre envoie directement les coordonnées GPS de la personne en danger et propose également l’itinéraire pour venir la secourir.



Le paiement sans contact NFC fait aussi son apparition sur le nouveau modèle du constructeur sud-coréen. Il suffit d’approcher la montre du terminal de paiement pour régler ses achats. Plus anecdotique et peu ergonomique, on peut écrire ses SMS en traçant les lettres avec son doigt sur l’écran.

Jusqu'à 4 jours d'autonomie annoncés

Même si elle n’est pas révolutionnaire, la nouvelle montre connectée de Samsung peut séduire pas ses quelques nouveautés. Le constructeur promet quatre jours d’autonomie en utilisation "normale". Sa sortie est prévue pour la fin octobre ou début novembre. Son prix n’a pas été communiqué.