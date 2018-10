Watch the livestream Oct 9, 11am (ET)

publié le 09/10/2018 à 16:09

Un mois après Apple, Google fait sa rentrée. Dans un contexte tendu par la révélation d'une faille de sécurité affectant Google+, la firme de Mountain View organise ce mardi 9 octobre une conférence de presse à New York. L'événement est à suivre en direct sur RTL Futur à partir de 17 heures. Il est aussi retransmis dans la vidéo en tête de cet article. Contrairement à la conférence Google I/O, en mai, où il est question des évolutions logicielles de l'univers Android, cette keynote va faire la part belle aux annonces matérielles.



Au fil des ans, Google s'est imposé comme un acteur incontournable dans le paysage des constructeurs de produits technologiques. Sa gamme de smartphones Pixel constitue l'une des meilleures alternatives à l'iPhone et ses haut-parleurs Google Home tiennent la dragée haute aux enceintes connectées d'Amazon. La dernière génération de ces produits doit être officialisée mardi.



Les plus attendus sont sans conteste les smartphones Pixel 3, qui promettent d'offrir le meilleur de l'expérience Android et de l'intelligence artificielle de Google. Leur plus grande qualité, cette année, devrait être leur disponibilité en France, une première pour la gamme qui s'est toujours refusée au marché français jusqu'ici. En plus de ces deux smartphones, Google devrait aussi présenter un Google Home Hub, doté d'un écran, une tablette et un ordinateur portable sous Chrome OS et une nouvelle clé Chromecast.

Suivez les annonces en direct

16 h - Bienvenue dans notre direct. Google lève le voile aujourd'hui sur la dernière génération de ses smartphones Pixel. Pour la première fois, ces téléphones devraient être disponibles en France. Signe qui ne trompe pas, le géant américain a choisi Paris pour convier les médias européens à la retransmission simultanée de sa conférence new-yorkaise. Notre journaliste est sur place pour vous faire vivre les annonces et prendre en main les nouveautés après la keynote.