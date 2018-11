publié le 26/11/2018 à 12:35

Elle représente un nouvel espoir de percer davantage les secrets de la planète rouge. La sonde InSight, envoyée par la Nasa en mai dernier, atterrira ce lundi 26 novembre sur Mars, à quelque 76 millions de km de la Terre.



À son bord, un sismomètre ultra-précis, signé l'entreprise française Sodern, aura pour principal objectif d'"écouter" la planète, ses vibrations, ses interactions avec les autres corps célestes, et la vie de son sol pour permettre une cartographie complète de l'intérieur de Mars.

Planète rocheuse comme la Terre, elle possédait autrefois des volcans et des océans à sa surface. Le tout s'est refroidi avec les années. Ce sont ces origines que les scientifiques cherchent à mieux connaître et à comprendre. L'intérêt pour eux étant de savoir si Mars représente le futur de la planète Terre.

Suivez en direct l'atterrissage de la sonde sur Mars

14h30 – À son bord, la sonde embarque "Seis", un sismomètre ultra-précis et très sensible conçu par l'entreprise française Sodern. Après avoir été délicatement posé sur la surface de Mars par un bras robotisé, le sismomètre sera recouvert d'une cloche afin de le protéger des vents.



14h00 – Cette mission a pour objectif l'étude et l'analyse du sol de Mars. À l'image des cartographies des différentes couches internes de notre planète bleue, une cartographie précise de l'intérieur de Mars devrait pouvoir être réalisée à l'issue de cette mission. Une première pour les chercheurs qui souhaitent en connaître davantage sur les origines de la planète rouge.



13h30 – Si vous souhaitez assister à l'atterrissage de la sonde "en personne", il est également possible de vous rendre dans les lieux de retransmission publics. En France, ils sont au nombre de quatre :

> La Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris, à partir de 17h

> La maison de quartier Pont Morineau, à la Roche-sur-Yon (Vendée), à partir de 19h30



> La Cité de l'Espace, à Toulouse (Haute-Garonne), à partir de 19h30

> Le lycée Saint-Paul, à Vannes (Morbihan) à partir de 20h



13h00 – Pour assister au direct, vous pourrez vous rendre sur la chaîne publique de diffusion de la Nasa, ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook de l'agence spatiale américaine. Le canal multimédia de la Nasa diffusera quant à lui un flux ininterrompu des caméras de la JPL Mission Control, avec uniquement le son de la mission.



12h30 – Suivez avec nous en direct l'atterrissage de la sonde InSight sur la planète Mars. Si aucun problème technique ne survient, la mission devrait atterrir sur la planète rouge aux alentours de 20h54, heure de Paris.