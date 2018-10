publié le 30/10/2018 à 11:30

Vous reprendrez bien un peu de keynote. Un mois et demi après avoir présenté la nouvelle génération de l'iPhone, Apple organise une nouvelle conférence de presse ce mardi 30 octobre. Apple a délaissé la Californie pour l'occasion. L'événement a lieu à New York, qui n'avait pas abrité de keynote depuis six ans, à partir de 15 heures (heure de Paris). Apple n'a pas laissé filtrer beaucoup d'indices sur le contenu des annonces. L'invitation adressée aux médias laisse seulement entendre que la conférence sera placée sous le signe de la créativité. Plusieurs produits remplissant cette mission sont attendus de longue date.



Apple pourrait annoncer un nouvel iPad Pro doté du design et de certaines fonctions de l'iPhone X (Face ID, écran bord à bord, navigation par gestes à la place du bouton Home). La tablette la plus puissante d'Apple pourrait aussi accueillir un nouveau stylet et troquer la prise Lightning pour un port USB-C. Apple pourrait aussi lancer une version plus abordable du MacBook Air avec écran Retina, clavier papillon, lecteur Touch ID et USB-C. Le Mac mini, qui n'a pas été mis à jour depuis 2014, et les écouteurs AirPods pourraient aussi être rafraîchis.

Suivez les annonces en temps réel dans notre direct ci-dessous avec notre envoyé spécial sur place. Vous retrouverez après la keynote nos prises en main et nos premières impressions sur les nouveaux produits d'Apple.

Suivez les annonces d'Apple en direct

11h30 - Bienvenue dans notre direct. Apple a convié la presse à New York pour une seconde conférence automnale. Il ne sera pas question de l'iPhone aujourd'hui mais de produits qui n'ont pas été mis à jour depuis un certain temps, comme l'iPad ou le Macbook Air.