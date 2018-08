publié le 30/08/2018 à 16:37

Quelles sont les nouvelles tendances high-tech ? Grands groupes et startups se sont données rendez-vous à l'IFA de Berlin pour y répondre jusqu'au 5 septembre. Rendez-vous incontournable de la rentrée technologique, le salon berlinois a ouvert ses portes à la presse jeudi 30 août avant d'accueillir le public jusqu'à la fin du week-end.



Comme tous les ans, les marques multiplient les annonces les premiers jours du salon pour créer l'événement. Le maître-mot du salon est cette année encore l'intelligence. Quasiment aucun produit n'y échappe dans la maison connectée.

L'IFA donne aussi le ton des prochaines évolutions dans le monde de la télévision et accueille quelques smartphones avant la présentation des nouveaux iPhone. Retrouvez les meilleures annonces du salon jusqu'à vendredi avec notre envoyé spécial sur place.

Un nouveau smartphone Xperia à écran Oled chez Sony

Sony était le dernier fabricant de smartphones haut de gamme à ne pas utiliser la technologie Oled pour fabriquer les écrans de ses téléphones. C'est désormais chose faite avec le Xperia XZ3, son dernier modèle annoncé jeudi à l'IFA.



Ce dernier combine les bienfaits de cette technologie (des noirs plus profonds et des couleurs plus vives) au savoir faire de la marque japonaise dans les écrans de télévision pour offrir un rendu digne d'une télévision Bravia dans la main, promet Sony. Les premiers tests montraient en effet des images plutôt spectaculaires.

Première impression sur le Xperia XZ3 de @SonyXperiaFR : son écran Oled incurvé est très beau (sans encoche) et lui donne un petit air de Galaxy S9 (sans les bords interactifs a priori) #IFA2018 pic.twitter.com/wOwz9gggqC — RTL Futur (@rtl_futur) August 30, 2018

Pour le reste, Sony a intégré quelques fonctions pratiques, comme des bords incurvés qui réagissent à la pression pour lancer les applications les plus souvent utilisées ou la possibilité de déclencher l'appareil photo en tenant le téléphone à l'horizontale. La fiche technique est solide (Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage). Le Xperia XZ3 sera livré fin septembre pour 799 euros sous Android 9.

La télévision passe à la 8K

Même si la 4K est encore loin d'être démocratisée, les constructeurs d'écrans de télévision ont déjà mis le cap sur la prochaine norme technologique, la 8K. Samsung a présenté ses premiers écrans dans ce format : trois dalles Qled de 65, 75 et 85 pouces. LG est venu avec un spectaculaire écran Oled 88 pouces de plus de deux mètres de diagonale.

Samsung a présenté ses premiers écrans Qled 8K à l'IFA Crédit : AFP

Ces téléviseurs produisent quatre fois plus de pixels qu'un écran 4K et seize fois plus qu'un écran Full HD. Ils offrent des images d'une précision sans pareille. Cela permet de réduire la distance entre l'utilisateur et l'écran de télévision. Mais cette technologie n'en est encore qu'à ses prémices.



Les écrans 8K coûtent cher (à partir de 5.000 euros chez Samsung) et aucun contenu n'est encore diffusé dans cette résolution. En attendant, les marques appliquent un traitement intelligent de l'image pour transformer la Full HD ou la 4K en 8K.

Polaroid connecte l'appareil photo instantané

Un an après avoir relancé la marque Polaroid sous l'entité Polaroid Originals, la nouvelle direction de la marque iconique de la photographie instantanée lance une version connectée du modèle emblématique One Step de la fin des années 1970.

On commence avec Polaroid. Un an après son retour aux affaires sous l’entité @polaroidorignls, la marque iconique de la photo instantanée connecte le Pola au smartphone avec une application qui propose de nouvelles fonctionnalités avancées #ifa2018 pic.twitter.com/UWwrrneJU6 — RTL Futur (@rtl_futur) August 30, 2018

Vendu 159,99 euros, le One Step + se connecte au smartphone par Bluetooth et offre de nouvelles fonctionnalités à l'appareil photo argentique traditionnel comme la possibilité de programmer un retardateur, d'appliquer des effets de double exposition ou des traînées lumineuses au cliché, un mode manuel ou un scanner.



Comptez 15,99 euros pour huit films et n'oubliez pas de ne jamais secouer les Pola sortis de l'appareil, ça ne les fera pas apparaître plus vite.