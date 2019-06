publié le 03/06/2019 à 16:47

Trois mois après une keynote centrée sur les services, fin mars, Apple a donné à nouveau rendez-vous à la presse ce lundi 3 juin. Le groupe informatique américain ouvre ce soir à 19h (heure française) la WWDC, sa conférence annuelle des développeurs, à San José, en Californie. A quelques encablures de son campus de Cupertino, plus de 5.000 journalistes et développeurs sont attendus au McEnery Convention Center pour suivre le discours de Tim Cook.



Durant près de deux heures, le PDG d'Apple et des cadres de l'entreprise vont présenter aux développeurs les nouveautés des mises à jour des systèmes d'exploitation de l'iPhone, du Mac et de l'Apple Watch. Parmi les fonctionnalités attendues, la presse spécialisée fait état avec insistance de l'arrivée d'un mode sombre dans iOS 13. Apple devrait aussi amorcer une nouvelle étape dans l'unification des applications pour le Mac et l'iPhone et proposer de nouvelles fonctionnalités multitâches pour rapprocher l'iPad du Mac.

Si Apple s'est concentré l'an dernier sur les annonces logicielles, de nouveaux produits ne sont pas forcément à exclure. Il y a deux ans, la WWDC avait notamment accouché du HomePod, de l'iPad Pro 10,5 pouces et de l'iMac Pro. Cette année pourrait être l'occasion de découvrir une nouvelle génération de Mac Pro, qui n'a plus été mis à jour depuis 2013. Toutes les annonces sont à suivre à partir de 19 heures (heure française) dans notre live ci-dessous avec notre envoyé spécial sur place.

Suivez les annonces en direct

16h - Pour la troisième année consécutive, le McEnery Convention Center accueille la WWDC d'Apple. Le plus grand centre de congrès de San José attend près de 6.000 développeurs et journalistes. L'endroit a été décoré par Apple à l'image des invitations envoyées à la presse avec un visuel où se mêlent de nombreux éléments faisant référence aux annonces préparées par Apple.

Le McEnery Convention Center de San Jose s’est paré des couleurs de la #WWDC19 avant la conférence d’Apple à 19h pic.twitter.com/s9SUV26gaV — RTL Futur (@rtl_futur) June 3, 2019

15h - Bienvenue dans notre live. Apple présente les futures fonctions de l'iPhone, du Mac, de l'Apple Watch et de l'Apple TV depuis la Californie.