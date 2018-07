Écrans : comment décrocher en famille cet été ?

publié le 27/06/2017 à 11:04

Votre pré-ado passe déjà son temps libre, pendant l'année, le nez collé à Minecraft avec ses amis en réseau ? Vous n'arrivez pas à décrocher votre fille qui utilise Snapchat avec ses copines ? Et vous avez tendance à prendre la tablette pour une baby-sitter bon marché pour le petit dernier ? Vous redoutez donc l'arrivée des vacances où les temps d'écran vont exploser. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls au monde ! Vous êtes même comme tout le monde. Car aujourd'hui - ce sont les chiffres 2017 de l'enquête "Junior Connect" -, 70% des foyers français sont équipés d'une tablette. Il faut imaginer la révolution : l'iPpad est arrivé en 2010, et aujourd'hui sept foyers sur dix en sont équipés.



La tablette s'ajoute à la télé, à la console et au smartphone, qui arrive parfois dès l'école primaire, alors que la barrière auparavant se situait au collège. La vie en multi-écrans est devenue le quotidien de toutes les familles, quelle que soit la classe sociale. C'est pour cette raison que Laure Deschamps a créé un site, La Souris Grise, et une méthode, Tabletus, pour que les parents et les enfants tentent de "reprendre le pouvoir face aux écrans".

Détox numérique

Car que font les parents à leur réveil ? Ils regardent leur smartphone dans les cinq premières minutes. Qu'est-ce qu'on fait quand on a deux minutes à tuer ? Pareil ! Et qu'est-ce que font nos enfants ? Ils font comme nous, pardi ! Ils nous imitent : cela a l'air tellement fascinant cet écran.

Pour les vacances, Laure Deschamps, qui n'est pas réfractaire aux écrans (au contraire), conseille donc de commencer par un petit jeu familial : une demi-journée de détox numérique. "Tel après-midi, on part à la plage, on va se balader ou on reste à la maison. Quoi qu'on fasse, on n'a pas le droit d'allumer les écrans pendant trois heures. On compte les points : le premier qui touche un écran, quel qu'il soit, a perdu", raconte-t-elle. "Il va donc falloir que les parents, s'ils prennent la voiture, ne regardent pas le GPS. C'est un jeu familial, l'objectif c'est de s'amuser, de prendre de la distance. Ce n'est pas une punition", poursuit-elle.



L'objectif de cette mini-cure, c'est de réaliser combien on a acquis, parents comme enfants, des réflexes-écrans dans nos vies. On ne laisse plus d’espace pour l'ennui ou le rêve, insistent les pédopsychiatres. Or ces moments de gamberge et d'imagination sont capitaux pour le développement de l'enfant.



À part le jeu du détox numérique, quels conseils peut-on donner pour l'été ? Laure Deschamps propose d’abord de limiter le nombre d'écrans qu'on emmène en vacances. Est-ce qu'ils sont tous indispensables ? Est-ce qu'on ne peut aussi pas privilégier des écrans collectifs ? Un jeu sur une tablette, et tout le monde autour de la table.



Ensuite, on fait un effort sur le contenu. On équipe, avant de partir, les tablettes et les ordis de jeux ou d'applications de qualité, adaptés aux âges. La Souris Grise a édité un guide très malin, Les meilleures applications, une sélection de pépites à télécharger.

Profitez-en pour suggérer d'autres contenus

Enfin, l'été peut être l'occasion d'apprendre à varier le "temps d'écran" en fonction de l'âge de nos enfants. "Un enfant de moins de 3 ans au bout de dix minutes d'écran, c'est amplement suffisant (...) Il ne faut jamais le laisser seul devant un écran. C'est regarder des photos de famille, c'est jouer à un petit jeu très doux", conseille Laure Deschamps. "De 3 à 6 ans, c'est 20 minutes ; de 6 à 8 ans, 30 minutes ; de 8 à 10 ans, 45 minutes ; et après 10 ans, une heure", poursuit-elle. "Il faut expliquer à l'enfant le pourquoi de ces temps : ils correspondent à des temps d'attention de l'enfant", insiste-t-elle.



C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais les vacances peuvent être aussi le moment où vous allez enfin arrêter de vous lamenter sur les heures passées sur un écran par vos enfants, mais où vous allez jouer avec lui ou avec elle, jeter un œil sur ses youtubeurs préférés. Il ou elle sera peut-être heureux de vous montrer, et vous aurez marqué des points pour suggérer, habilement, d'autres idées de contenus.