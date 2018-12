Écran intégral ou enroulé autour du poignet, le futur du smartphone se précise

publié le 09/09/2018 à 11:08

Éclipsé par la keynote de l'iPhone, mi-septembre, et le Mobile World Congress de Barcelone, fin-février, l'IFA n'est traditionnellement pas le salon technologique le plus fertile en annonces dans le monde de la téléphonie mobile. L'édition 2018 de l'événement berlinois a confirmé ce constat. Peu de nouveaux modèles ont été dévoilés.



On retiendra surtout le lancement de la dernière génération de Xperia de Sony et la montée en régime du label Android One, le label épuré d'Android, que l'on retrouve désormais sur des modèles Motorola, LG et Archos. Pour le reste, l'IFA a permis de prendre la température de plusieurs tendances préfigurant le futur du secteur, comme les écrans flexibles, sur lesquels misent les industriels pour relancer le marché en mal d'innovations de rupture.

Souple, pliable et enroulable, l'écran flexible est le graal de la téléphonie mobile. Les constructeurs le promettent depuis des années. En 2011, Samsung faisait rêver les technophiles avec une vidéo montrant un grand écran transparent sur lequel défilaient des informations en réalité augmentée. Depuis, la technologie n'est au mieux qu'un serpent de mer. S'il est techniquement possible de concevoir des écrans souples, grâce à la technologie Oled ou au graphène, on ne peut pas en dire autant des autres composants nécessaires au fonctionnement d'un smartphone.

Maintes fois évoqué, le smartphone à écran pliable n'est pas encore sorti des cartons des fabricants. Cela ne les empêche pas de multiplier les dépôts de brevets et les démonstrations plus ou moins abouties lors des salons high-tech.

Enroulé autour du poignet ou logé dans un chapeau

À l'IFA cette année, on pouvait croiser des écrans courbés enroulés autour de la structure d'un chapeau ou d'un sac à main sur le stand de Royole Corporation. Aussi fins qu'un cheveu (0.01 millimètre) et dotés d'une définition de 300 pixels par pouce, ces écrans tactiles de 8 pouces pourraient faire leur apparition dès l'an prochain dans l'industrie des transports (intégrés dans le tableau de bord d'une voiture), de la publicité ou des smartphones. La marque chinoise basée en Californie assure être en mesure de produire 50 millions d'écrans dépliables par an.

À Berlin toujours, la marque Nubia, ancienne filiale du groupe ZTE, a dévoilé sa vision du futur de la téléphonie, un smartphone bracelet constitué d'un écran Oled flexible enroulé autour du poignet proposant les mêmes fonctionnalités tactiles qu'un smartphone.



Le Nubia-a est capable de passer des appels, de jouer de la musique, d'envoyer des SMS, de consulter la météo, de suivre son activité physique de la même manière qu'une montre intelligente. La marque n'a révélé aucune information technique sur les composants de l'objet mais espère pouvoir le commercialiser en Chine avant la fin de l'année à un prix proche de celui d'un smartphone.

Les derniers mois de l'année pourraient aussi être le théâtre de la présentation du premier smartphone à écran pliable de Samsung. Après des années de rumeurs, le fameux Galaxy X serait sur le point de voir le jour, à en croire le patron de la division mobile de la firme coréenne. La date du 7 novembre est évoquée. Il pourrait être suivi de près par la réplique de Huawei. Apple et LG sont aussi sur les rangs. Mais la question des nouvelles applications offertes par ces smartphones dont l'écran pourra doubler de taille une fois déplié reste entière.

Écran intégral et caméra coulissante

En attendant l'avènement des écrans souples, les fabricants ne jurent plus que par les écrans "infinis". Initiée par Samsung l'an passé, la mode de l'écran total a gagné le reste du marché. Rendues possibles par la disparition quasi-totale des bordures encadrant l'écran, ces dalles offrent une surface d'affichage généreuse plus confortable pour les usages multimédias tout en modernisant l'esthétique des smartphones.



Mais la présence de l'appareil photo en façade empêche les marques d'aller au bout de cette idée. Apple a trouvé la parade en dissimulant la caméra dans une encoche escamotant la partie supérieure de l'écran, rapidement suivi par toute l'industrie.

Le salut de l'écran intégral (et la suppression de l'encoche) pourrait finalement passer par un système de caméra coulissante. Attendu dans les prochains jours, le premier smartphone français de la marque chinoise Oppo proposera un ratio corps-écran proche des 100% en déplaçant l'appareil photo en façade dans un tiroir coulissant caché qui ne s'ouvre qu'au lancement de l'appareil photo. Ses concurrents locaux Honor, Lenovo et Xiaomi lui emboîteront le pas cet automne avec des premiers modèles à caméra rétractable.