publié le 19/01/2019 à 10:25

Lundi, il faudra se lever tôt si vous souhaitez profiter d'un spectacle cosmique qui ne se reproduira plus avant un long moment. La seule éclipse totale de Lune de l'année à lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier. Ce phénomène se déroule lorsque la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent parfaitement. La Lune plongera peu à peu dans l'ombre de la Terre pour prendre une teinte cuivrée.



L'éclipse sera visible dans une grande partie de la planète. Le site Timeanddate indique les horaires pour les villes du monde entier. En France, les habitants de la façade Atlantique seront les mieux lotis pour l'observer. L'intégralité de l'éclipse durera plus de cinq heures. Le début du phénomène est prévu pour 3h36 du matin. Il doit s'achever au plus tard à 8h48. Le pic de l'éclipse durera 62 minutes, de 5h41 à 6h43.

Pour profiter du spectacle, il est conseillé de trouver un lieu dégagé et pas trop éclairé, comme la Butte Montmartre ou les Buttes-Chaumont à Paris. L'éclipse sera observable à l’œil nu sans danger. Mais il est préférable de se munir d'une bonne paire de jumelle ou d'un télescope pour l'apprécier à sa juste valeur.

Quelle météo pendant l'éclipse ?

Reste la question de la météo. Les nuages et les averses pourraient gâcher le spectacle dans une grande partie du pays. Au Nord, le ciel chargé sera traversé par quelques éclaircies qui devraient permettre aux habitants d'observer l'éclipse. Difficile d'en dire autant au Sud où le ciel s'annonce invariablement couvert à l'exception du sud-est et des Alpes.



Si le ciel est capricieux, vous pourrez tout de même apercevoir l'éclipse sans quitter votre lit. Des chaînes YouTube, la Nasa et des observatoires ont d'ores et déjà prévu de diffuser le phénomène en direct sur Internet.

Le déroulé de l'éclipse totale de Lune du 21 janvier Crédit : AFP