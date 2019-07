Éclipse solaire totale : pourquoi ne pourra-t-on pas l'observer depuis la France ?

publié le 01/07/2019 à 19:01

Mardi 2 juillet, la Lune s'intercalera entre la Terre et le Soleil, provoquant une éclipse totale. Un événement très attendu pour la communauté des spécialistes du Soleil, mais qui ne sera visible que dans l'hémisphère Sud, et plus précisément du côté de l'océan Pacifique.

Cette éclipse solaire totale débutera en effet à l'Est de la Nouvelle-Zélande à 16h55 GMT, puis le traversera quasi-intégralement avant de se terminer au-dessus de l'Argentine à 21h50 GMT. Du côté de la France, l'éclipse aura lieu en début de nuit, entre 19h55 et 23h50. Il sera donc impossible de l'observer depuis la France, ni même l'Europe.

La prochaine éclipse visible en Europe sera visible depuis l'Espagne, en 2026. Et si vous voulez absolument observer une éclipse solaire totale depuis la France, il faudra attendre 2081...

Attention à vos yeux

Si vous avez la chance de vous trouver en Nouvelle-Zélande ou en Amérique du Sud ce soir, et que vous souhaitez observer cet incroyable phénomène spatial, veillez à protégez vos yeux afin de ne pas l'observer à l’œil nu. Attention, les lunettes de soleil sont insuffisantes pour protéger la rétine : lorsque le Soleil est à l'ombre, les pupilles ont tendance à se dilater, mais lorsqu'il réapparaît soudainement, les rayons solaires peuvent provoquer des lésions graves.

Deux solutions s'offrent à vous si vous souhaitez profiter pleinement du spectacle en toute sécurité : se fournir de lunettes spécialement conçues pour regarder les éclipses (disponibles sur internet, chez un opticien ou dans une pharmacie pour environ 3 euros), ou se rendre dans un club d'astronomie qui retransmettra la projection.

L'observatoire du Chili privilégié

À cette occasion, l'Observatoire européen austral de La Silla, au Chili, mènera des expériences, en plus de l'observation à proprement parler de l'éclipse. En collaboration avec l'ESA (Agence spatiale européenne), les astronomes basés au Chili examineront par exemple l'exosphère de Mercure, en prévision de la mission BepiColombo.