EclairColor le nouveau format qui va révolutionner les salles de cinéma

publié le 27/11/2016 à 08:50

Depuis l'arrivée du numérique dans les salles de cinéma, la qualité de l'image n'a pas énormément évolué, contrairement à la télévision. Ca peut paraître un peu paradoxal mais si vous êtes bien équipé chez vous avec les télés dernier cri et un bon DVD Blu-Ray, vous avez une image de meilleure qualité à la maison.



L'innovation d'Ymagis s'appelle EclairColor et ses concepteurs veulent qu'elle devienne la norme dans les salles de cinéma. C'est une nouvelle façon de traiter les images après le tournage et une nouvelle façon de les projeter. Au moment de la post-production, donc après le tournage, les images vont être travaillées via plusieurs logiciels afin d'obtenir un rendu des couleurs proche de ce que l'oeil voit : des noirs très noirs et pas gris, des blancs très blancs, plus de contraste, plus de précision. On va voir des détails qui n'apparaitraient pas avec un film classique. On peut même avoir une impression de relief sans aller jusqu'à la 3D évidemment. Et pour profiter de cela, il faut évidemment un projecteur compatible EclairColor.

Avec ce procédé, on n'a pas besoin d'une caméra spéciale, on filme de la même façon et ensuite on peut masteriser le film dans les 2 formats : celui qu'on utilise aujourd'hui et le format Eclair Color. Les salles de cinéma peuvent alors choisir le forat qui leur convient en fonction de leur matériel. Il est également possible de créer un film au format EclairColor en partant du format classique.

Le but maintenant pour Ymagis c'est de faire en sorte que les salles s'équipent d'un projecteur compatible. Il coûte environ 50 000 euros, c'est un peu plus qu'un projecteur ordinaire mais l'appareil qui lit le format EclairColor peut aussi lire les autres formats.



Il y a déjà une quinzaine de salles équipées en France, dont une au Gaumont Champs Elysées à Paris et 2 au cinéma Sirius du Havre. Quant aux films au format EclairColor, 3 sont déjà sortis : Aquarius, Brice de Nice 3 et Iris. Il y aura aussi mercredi prochain, Le voyage au Groenland.