publié le 27/09/2017

L'avenir est électrique pour EasyJet. La compagnie aérienne s'est associée à la startup américaine Wright Electric pour la conception d'avions commerciaux électriques, qui devraient voir le jour dans moins de 10 ans. Mercredi 27 septembre, EasyJet présente le prototype du moteur qui composerait cet avion futuriste. L'appareil pourra voyager dans un rayon de 540 kilomètres, avec des moteurs électriques directement intégrés dans les ailes.



"C'est des vols, au départ sur des vols courts", explique François Bacchetta, directeur général d'EasyJet France. Des vols comme un Nice-Toulouse ou un Paris-Londres, mais qui pour la compagnie "représentent à peu près 20% de ses vols". "Il y a un vrai potentiel à l'échelle européenne", estime François Bacchetta.

"On ne sera plus dépendant du carburant et du pétrole. Le prix du carburant va croître, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de pouvoir assurer les liaisons intraeuropéennes et nationales", le tout à des "prix compétitifs", assure François Bacchetta, qui considère que ces avions électriques constituent "un événement majeur pas seulement pour EasyJet, mais pour toute l'industrie".

EasyJet travaille depuis un an main dans la main avec Wright Electric et cet avion pourrait voler avant 2027. Si le projet abouti, l'appareil pourra embarquer de 120 à 220 passagers selon les modèles, avec des billets moins chers, des réacteurs sans aucune émission et un bruit nettement inférieur aux réacteurs actuels.

