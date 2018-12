NASA Live: Official Stream of NASA TV

publié le 03/12/2018 à 11:23

Deux astronautes américain et canadien et un cosmonaute russe décollent ce lundi 3 décembre du cosmodrome de Baïkonour pour une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS) à 400 kilomètres en orbite au-dessus de la Terre. David Saint-Jacques, Anne McClain et Oleg Kononenko doivent s'envoler à bord d'un vaisseau russe Soyouz à 12h31 (heure de Paris). Le décollage est à suivre en direct grâce au flux vidéo proposé par l'agence spatiale américaine, à retrouver en tête de cet article.



Ce lancement est très attendu, près de deux mois après l'incident de la fusée Soyouz qui avait contraint ses deux occupants à faire demi-tour vers la Terre. Le 11 octobre, le vaisseau emportant l'Américain Nick Hague et le Russe Alexeï Ovitchimine avait connu une défaillance deux minutes après le décollage. Ce premier lancement raté pour un vol habité dans l'histoire de la Russie post-soviétique avait relancé les doutes sur l'industrie spatiale russe.



Au-delà des difficultés rencontrées ces dernières semaines, les fusées Soyouz sont toujours le seul moyen d'acheminer des hommes sur l'ISS. Plusieurs responsables ont d'ailleurs souligné la fiabilité de la fusée dont le système de sécurité a permis de ramener sains et sauf sur Terre les deux spationautes en octobre. Depuis l'accident, plusieurs fusées Soyouz ont décollé sans encombre.

Initialement prévu le 20 décembre, le lancement a été avancé afin d'assurer une présence permanente dans l'ISS, dont l'équipage actuel composé de Sergueï Prokopiev, Alexander Gerst et Serena Auñón-Chancellor doit revenir sur Terre le 20 décembre. Ce lundi, l'amarrage à l'ISS de l'équipage est prévu à 18h30 (heure de Paris), soit six heures à peine après le lancement.