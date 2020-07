DIRECT VIDÉO - Mars : suivez le lancement du rover de la Nasa, Perseverance

publié le 30/07/2020 à 12:30

La Nasa repart à la conquête de Mars jeudi 30 juillet. Son rover baptisé Perseverance décolle de Cap Carneval en Floride. Il sera propulsé par une fusée Atlas V de United Launch Alliance.

Au micro de RTL, Jean-Yves Le Gall, président du Centre national d'études spatiales, rappelait qu'il "faut sept mois pour arriver sur Mars".

Le nouveau rover, construit au mythique Jet Propulsion Laboratory de la Nasa à Pasadena en Californie, est une version améliorée de Curiosity : ses six roues sont plus robustes, il est plus rapide, plus intelligent et peut s'auto-piloter sur 200 mètres par jour.

Grand comme un 4x4 (trois mètres de long), il pèse une tonne, dispose de 19 caméras et deux micros, qui pourraient être les premiers à enregistrer du son martien. Son bras robotique mesure deux mètres. Un générateur au plutonium rechargera ses batteries.

Une fois à bon port, la Nasa tentera de faire s'envoler l'hélicoptère Ingenuity, 1,8 kg, dans l'air très fin de Mars, dense comme 1% de l'atmosphère terrestre. Le but est de prouver la faisabilité du concept.