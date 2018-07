publié le 27/07/2018 à 18:01

Dans la soirée du 27 au 28 juillet, la plus longue éclipse lunaire du siècle, qui doit durer 103 minutes au total, est attendue. Elle sera visible depuis toute la France.



L'éclipse sera visible à l’œil nu partout en France. Contrairement à une éclipse solaire, l'éclipse lunaire est sans danger et ne nécessite pas d'équipement particulier.

Mais pour ceux qui veulent profiter au maximum de l’événement, l'Association française d'astronomie a invité les clubs et les associations à se mobiliser pour accueillir les personnes le désirant sur une centaine de sites, partout en France.

Le phénomène se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Notre planète projette son ombre sur son satellite naturel, le masquant totalement aux yeux des Terriens. Cette fois, l'éclipse sera d'une durée d'1 heure, 42 minutes et 57 secondes, ce qui fait d'elle la plus longue de ce siècle. La dernière en date, qui a eu lieu le 31 janvier 2018, avait duré près d'1 heure et 16 minutes.