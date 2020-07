Image de la couronne du Soleil, prise par l'instrument Métis à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter du 15 mai au 21 juin 2020. Crédits : Solar Orbiter/MetisTeam/ESA/NASA / AFP | Date :

Le Soleil, à peu près à mi-chemin entre la Terre et le Soleil, prises par le Extreme Ultraviolet Imager (EUI) et les instruments Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter le 30 mai 2020. Crédits : Solar Orbiter/MetisTeam/ESA/NASA / AFP | Date :

Le Soleil, à peu près à mi-chemin entre la Terre et le Soleil, pris par le Extreme Ultraviolet Imager (EUI) à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter le 30 mai 2020 Crédits : Solar Orbiter/EUI/ESA/NASA / AFP | Date :

215/5000 le Soleil, à peu près à mi-chemin entre la Terre et le Soleil, pris par l'Extrême Ultraviolet Imager (EUI) et les instruments Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter le 30 mai 2020. Crédits : Solar Orbiter/EUI/ESA/NASA / AFP | Date :

Une mosaïque d'images de la couronne solaire prise par le coronographe Metis à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter du 15 mai au 21 juin 2020. Crédits : Solar Orbiter/MetisTeam/ESA/NASA / AFP | Date :

Images du Soleil, prises par les instruments The Extreme Ultraviolet Imager (EUI), Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter du 30 mai au 18 juin 2020. Crédits : Solar Orbiter/EUI/ESA/NASA / AFP | Date :

Images montrant l'apparence du Soleil à une longueur d'onde de 17 nanomètres, qui se trouve dans la région ultraviolette extrême du spectre électromagnétique de l'Extrême Ultraviolet Imager (EUI) à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter le 30 mai 2020. Crédits : Solar Orbiter/EUI/ESA/NASA / AFP | Date :

Mesures du champ magnétique près de la surface du Soleil permettant d'enquêter sur l'intérieur du Soleil à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter du 30 mai au 18 juin 2020. Crédits : Solar Orbiter/EUI/ESA/NASA / AFP | Date :

Mesures du champ magnétique près de la surface du Soleil permettant l'étude de l'intérieur du Soleil via la technique d'héliosismologie embarquée à bord du vaisseau spatial Solar Orbiter. Crédits : Solar Orbiter/EUI/ESA/NASA / AFP | Date :