DIAPORAMA - Nuits des étoiles 2018 : les images de la pluie d'étoiles filantes

publié le 04/08/2018 à 22:13

C'est un phénomène qui chaque année laisse sans voix. Du 3 au 5 août a lieu la Nuit des Étoiles. Lancé il y a 28 ans par l'Association Française d'Astronomie (AFA), le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) et le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), l'événement est l'occasion d'observer les étoiles filantes qui traversent le ciel nocturne en été. Cette année, plus de 430 animations sont proposées dans toute la France.



Par chance, les conditions météorologiques sont particulièrement optimales pendant le week-end, rendant l'observation des étoiles assez simple. Ce qui n'avait pas été le cas pour tout le monde lors de l'éclipse lunaire du 27 juillet dernier.

Le thème de cette édition 2018 est "Mars la petite sœur de la Terre". "En 2018, Mars est en effet en opposition par rapport au Soleil et toute proche de la Terre, à seulement 57,6 millions de kilomètres, soit l'éloignement le plus faible depuis près de 15 ans", souligne Sciences et Avenir. Une raison supplémentaire de scruter le ciel tout le week-end.