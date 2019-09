publié le 20/09/2019 à 16:01

Une éclipse solaire, on sait ce que sait, sur Terre. Mais sur Jupiter, c'est une autre histoire. Des photos d'une incroyable beauté ont été envoyées par la sonde Juno, actuellement en orbite autour de la planète géante, le 12 septembre dernier, représentant une éclipse solaire sur la surface de Jupiter.

Vue de l'espace, à une altitude d'environ 8.000 kilomètres, on peut y voir une ombre noire se promener sur la surface de la géante gazeuse. Il s'agit de l'ombre d'une des 79 lunes de la planète : Io. Avec Ganymède, Europe et Callisto, Io fait partie des quatre plus gros satellites de Jupiter, aussi appelés satellites galiléens.

Son trajet autour de la planète géante l'a fait se retrouver entre elle et le Soleil. Bien que les éclipses solaires ne sont pas rares sur Jupiter, étant donné la quantité de lunes qu'elle possède, ces images nous font prendre conscience de la taille de la plus grosse planète de notre système solaire - qui est d'ailleurs visible à l’œil nu depuis la Terre - ainsi que de sa distance au Soleil, de 778,5 millions de kilomètres.