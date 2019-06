L'iPad et l'iPad mini (2010 et 2012)

Le Britannique Jony Ive, designer en chef d'Apple, a décidé de quitter l'entreprise, a annoncé la marque jeudi 27 juin. Celui qui est à l'origine des looks des produits dApple, tels que l'iPhone et le MacBook, fondera son propre cabinet de création. Jonathan Ive, 52 ans, devenu l'un des designers industriels les plus célèbres au monde, continuera en effet à travailler pour le géant technologique via sa nouvelle entreprise, baptisée LoveFrom, et qui devrait voir le jour en 2020.

Après la traversée du désert connue par Apple dans les années 1990, le Britannique est celui qui a su mettre en musique les exigences nées de l'imagination féconde de Steve Jobs, en concevant notamment l'iMac. Cet ordinateur de bureau à la coque arrondie, colorée et translucide, signera le début de la renaissance du groupe avant d'autres produits au succès immense, comme l'iPhone.

Jonathan Ive est aussi derrière le lecteur mp3 iPod, l'ordinateur portable ultra fin MacBook Air ou encore la tablette iPad. Il a également dessiné "l'intérieur" des iPhone : le design du système d'exploitation mobile iOS.

Un design épuré et minimaliste

M. Ive, connu pour ses tenues décontractées, est sans nul doute l'artisan du succès commercial des produits d'Apple, réputés pour leur design soigné, épuré voire minimaliste, comme l'affectionnait le mythique patron-fondateur Steve Jobs.

"Jony est une figure singulière dans le monde du design et son rôle dans la renaissance d'Apple est gigantesque, depuis le révolutionnaire iMac en 1998 à l'iPhone" en 2007 ou encore le nouveau siège du groupe en Californie, l'Apple Park, a dit le patron d'Apple Tim Cook, dans un communiqué.

Le duo Jobs-Ive

"Si j'avais un partenaire spirituel chez Apple, ce serait Jony. Jony et moi imaginons la plupart des produits ensemble", avait dit un jour de lui Steve Jobs, selon la biographie référence de ce dernier écrite par Walter Isaacson (2011).



L'ancien patron d'Apple voulait que les produits électroniques soient faciles à utiliser et esthétiquement attrayants, y compris à l'intérieur des appareils, là où le client ne mettrait pourtant jamais un œil. C'est le duo Jobs-Ive qui a scellé le style esthétique Apple, qui deviendra marque de fabrique et atout marketing majeur.