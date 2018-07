publié le 28/07/2018 à 01:30

Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont eu la chance d'observer l'éclipse totale de Lune en France, vendredi 27 juillet. Alors qu'une majeure partie du pays était sous les nuages, quelques privilégiés ont pu savourer la plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle.



En France, le phénomène a surtout été visible dans l'Est, le Sud-Est et autour de la Méditerranée. La Corse a notamment offert de magnifiques clichés d'une Lune rouge sang. Pendant près de deux heures, les Français les plus chanceux ont assisté au moment le plus intéressant de l'éclipse, lorsque la Lune était complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre.

L'éclipse, qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre, était visible dans une moitié du monde et a pu être observée depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie.

Pour revivre un tel moment, il faudra attendre quelques mois, puisque la prochaine éclipse lunaire est prévue dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019. Elle sera toutefois moins longue.