publié le 12/09/2018 à 20:27

La nouvelle Apple Watch pourra-t-elle sauver des vies ? C'est visiblement l'objectif affiché par la marque à la pomme. La nouvelle édition de la montre "la plus vendue au monde", selon Tim Cook, sera déclinée en 2 modèles : un de 40 mm et un de 44 mm, soit environ 35% plus large que la Series 3.



Elle bénéficiera d'applications inédites : grâce à ses capteurs cardiaques, elle sera en mesure de mesurer les battements du cœur de la personne qui la porte, de l'alerter en cas d'arythmie et de lui fournir un électrocardiogramme complet et téléchargeable en PDF. Ces nouveautés font de l'Apple Watch Series 4 le premier produit connecté au monde pouvant fournir un suivi cardiaque aussi complet.

Un autre logiciel permettra, grâce à son gyroscope accéléromètre, de détecter une chute de l'utilisateur. Puis, si aucun mouvement n'est détecté pendant 5 minutes après la chute, une alerte ainsi que la localisation précise de la personne (grâce au GPS), sera automatiquement envoyée aux secours.

Autres améliorations, la montre aura des haut-parleurs plus puissants et un bluetooth 5.0. Avec son processeur 64-bit Dual Core, l'Apple Watch se veut également plus fonctionnelle : l'interface d'accueil de l'horloge pourra être personnalisée avec au choix des raccourcis d'appel, les horloges du monde entier, une interface santé, ou les nouveaux fonds d'écran disponibles. La montre sera aussi plus performante sous le doigt puisqu'elle a abandonné ses boutons pour des mécanismes haptiques.



L'Apple Watch Series 4 sera vendue entre 399 dollars (version GPS) et 499 dollars (version 4G). Des pré-commandes pourront commencer le 14 septembre, pour une disponibilité en magasin dès le 21 septembre.