Du 9 avril au 23 novembre, des fouilles préventives sur l'îlot Renaudin, à Angoulême (Charente), sont effectuées sur une superficie de 2.000 m² (soit 6.000 m³ de terre enlevées et 1.600 tamisées) avant la construction d'un centre d'affaires près de la gare d'Angoulême.



Les archéologues, venus pour trouver des traces d'une ancienne faïencerie, ont été surpris mercredi 7 novembre de découvrir des pièces datant de la Préhistoire, qualifiées de "rares et surtout en quantité" par l'archéologue Michel Biard, responsable d'opérations et de recherches à l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives). Quelque 200.000 silex et 400 pointes de flèches ont ainsi été trouvés par les archéologues.

Un très bon état de conservation général

Le lieu couvre 4.000 ans d'Histoire, étalés sur trois périodes différentes : celle de l'Azilien (en 11.500 avant notre ère), celle du Laborien (en 9.900) et le Mésolithique (en 8.900). Qualifié d'"exceptionnel", ce site est témoin du changement climatique du paléolithique final au mésolithique et d'une modification dans le mode de vie des hommes de cette époque. "À Angoulême, on a la chance d'avoir un site préhistorique sur 4.000 ans qui vient nous informer sur le passage d'un climat froid à un climat tempéré", explique M. Biard. "Sur 4.000 ans, les hommes n'ont pas taillé le silex de la même façon".

Une épaisse couche de tuf (une roche volcanique très tendre) a permis à toutes ces pièces de rester bien conservées dans le temps. "Ces dépôts de tuf sont venus tout couvrir", explique Grégory Dandurand, géomorphologue à l'Inrap. "On a un effet de protection qui est assez unique (...) C'est un chapeau, une cloche".



Ces informations sont d'autant plus importantes que "les cultures de l'azilien jusqu'au mésolithique ne sont pas bien renseignées dans la région", précise M. Dandurand. Grâce à ce très bon niveau de conservation, l'îlot Renaudin pourrait devenir une référence pour d'autres sites qui manquent d'informations sur cette période de la Préhistoire.