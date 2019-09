Deux astéroïdes passeront près de la Terre dans les prochaines heures

publié le 13/09/2019 à 15:17

Deux astéroïdes passeront près de la Terre, le vendredi 13 septembre ainsi que dans la nuit du samedi 14. Loin d'être des menaces, ces deux corps célestes ont déjà été observés par la Nasa (un en 2000, l'autre en 2010) et leurs orbites sont connues. Ils passeront à une distance d'environ 14 distances lunaires de la surface de la Terre, soit un peu plus de 5,3 millions de kilomètres.

Le premier astéroïde, nommé 2010 C01, d'une taille estimée entre 120 et 260 mètres, passera au plus près de la Terre à 17h42 heure de Paris, vendredi 13 septembre, explique la Nasa. Le second, 2000 QW7, est beaucoup plus imposant : d'une taille comprise entre 290 et 650 mètres, il passera vers 1h54 le matin du samedi 14 septembre.

Comme à leur habitude, les différents bureaux d'observation et de calcul des agences spatiales à travers le monde verront en ces astéroïdes l'opportunité d'approfondir leurs connaissances sur le monde d'au-delà notre atmosphère. À ce jour, plus de 20.000 géocroiseurs sont surveillés par les équipes de la Nasa, à raison de 30 nouveaux chaque jour.