Implanter dans le cortex cérébral une interface neuronale reliée par bluetooth aux objets connectés, c'est peut-être la solution de demain pour donner un peu plus d'indépendance aux personnes tétraplégiques. Des chercheurs de l'université de Stanford (Californie, États-Unis) ont mené des essais cliniques sur les systèmes d'implants neuronaux. Et les derniers en date représentent un véritable espoir.



Envoyer des messages, jouer du piano virtuel, faire des achats en ligne... Ce sont les prouesses réalisées par trois personnes tétraplégiques sur une tablette tactile, grâce à leur seule pensée.

Ces expériences ont pu être accomplies grâce à une interface cerveau-ordinateur, nommée Braingate. Ce système avait déjà permis à une paraplégique de boire seule un café en actionnant un bras robotique contrôlé par sa pensée. C'était en 2012. Entre-temps, le système a été amélioré et simplifié.

Penser pour cliquer

Les patients sont équipés d'un petit capteur, implanté dans leur cortex moteur et relié à un module externe fixé sur le haut de leur crâne. Connecté par bluetooth à la tablette (et non plus par liaison filaire), le module reçoit les informations délivrées par le cerveau et les traduit en commandes. Autrement dit, ils n'avaient qu'à penser où ils souhaitaient cliquer pour actionner la commande de la tablette.



Dans son étude, l'équipe de recherches a noté qu'en une minute, les patients ont pu pointer et cliquer 22 fois et taper jusqu'à 30 caractères. Des résultats satisfaisants au vu des conditions. D'autant que la tablette manipulée lors de ces essais cliniques n'a subi aucune adaptation informatique en vue de cette utilisation particulière, l'objectif étant de permettre à Braingate de pouvoir se connecter à plusieurs types d'appareils différents, tels que les ordinateurs et les smartphones.



Les recherches en faveur des personnes paralysées ne cessent de connaître des progrès. Il y a quelques semaines, des chercheurs avaient notamment annoncé avoir réussi à faire marcher un paraplégique grâce à des électrodes dans sa moelle épinière.