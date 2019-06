Des poussettes à assistance électrique pour soulager les parents

Et voilà la poussette à assistance électrique

publié le 23/06/2019 à 08:30

Pousser un bébé dans une poussette est parfois assez fatigant, surtout si en plus du bébé vous transportez les courses ou les packs d'eau. Pour faciliter les déplacements dans les rues en pente, sur les trottoirs en mauvais état ou sur du sable, l'entreprise allemande Cybex a inventé la poussette à assistance électrique, un peu comme les vélos électriques.

Il y a un moteur dans chaque roue arrière et des capteurs sur le guidon qui en fonction de la pression qu'exerce le parent sur le guidon, de la force qu'il déploie pour faire rouler la poussette déclenchent l'assistance électrique. On a alors l'impression de rouler sur du plat.

Dans une rue en pente, avec l'assistance électrique, on a l'impression que la poussette grimpe la côte toute seule, mais c'est aussi sensible en descente. L'assistante électrique va ralentir la poussette, la retenir et vous n'avez donc pas d'effort particulier à faire pour éviter qu'elle dévale la pente à toute vitesse. Elle vous donne aussi un coup de main sur les sols irréguliers, les pavés. ...

La batterie est à l'arrière, c'est une sorte de grosse barre qui relie les 2 roues. On l'allume grâce à un bouton poussoir qu'on active du bout du pied quand on en a besoin car elle n'est pas activée en permanence. L'autonomie va de 8 à 45 kilomètres en fonction du terrain sur lequel vous roulez et du poids du bébé, ça va jusqu'à 17 kilos.

Cette poussette à assistance électrique sera disponible à la mi-juillet et elle coûtera autour de 1.200 euros.