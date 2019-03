publié le 21/03/2019 à 22:00

Le système solaire réserve plein de surprises. L'astéroïde Bennu,qui est observé par la sonde de la Nasa Osiris-Rex, éjecte des particules. Elles finissent par retomber comme une pluie. C'est ce qu'a révélé la Nasa en publiant dans la nuit du mardi 19 mars au mercredi 20 mars une photo réalisée par la sonde le 19 janvier dernier.



Même si l'on sait depuis quelques années que, vus de la Terre, les astéroïdes peuvent présenter des jets, les scientifiques américains ne s'attendaient pas à être témoins d'une éjection sur le petit corps de 490 mètres de diamètre, rappelle le magazine Ciel & Espace.

Comme le rapporte Le Figaro, "la sonde américaine a détecté à une vingtaine de reprises de la matière qui est éjectée de la surface", a commenté Antonella Barucci, planétologue à l'Observatoire de Paris et membre de l'équipe scientifique Osiris-Rex, lors d'une conférence sur les sciences planétaires et lunaires, à Houston. "On a cru au départ que les points lumineux sur les images étaient des étoiles, mais on s'est aperçu que leur trajectoire évoluait", a-t-elle ajouté.

Les ingénieurs de la Nasa ont estimé que ces particules ne présentaient pas de risque pour la sonde. Reste à tenter de comprendre ce qui provoque le phénomène.

La surface de Bennu recouverte de pierres et de rochers

Après deux ans de voyage dans le système solaire, la sonde de la Nasa Osiris-Rex est arrivée en décembre près de l'astéroïde Bennu avec pour mission d'en rapporter un échantillon. Mais toucher cet astéroïde lointain, un agrégat de roches découvert en 1999, s'avère une mission bien plus risquée que prévu.



Les scientifiques et ingénieurs de la mission ont annoncé mardi avoir découvert que la surface de l'astéroïde était recouverte de pierres et rochers, alors qu'ils la pensaient plus lisse et donc plus sûre pour l'opération d'échantillonnage. Il y a plus de 200 rochers de plus de 10 mètres de diamètre, certains dépensant 30 mètres, ont décrit mardi les chercheurs dans Nature Astronomy. De nombreux cratères font entre 10 et 150 mètres. "Nous retournons à la case départ et recommençons à réfléchir", a déclaré Dante Lauretta, chef de la mission, lors d'une conférence de presse téléphonique.



La sonde a été conçue pour viser une zone plane de 25 mètres de rayon, mais d'après les photographies prises depuis décembre, aucune zone aussi grande et sans rocher n'existe.

Conséquence : il va falloir viser plus petit. "Nous allons devoir viser dans le mille", a résumé Richard Burns, chef de projet, en comparant au jeu de fléchettes.



Depuis décembre, la sonde cartographie Bennu grâce à ses instruments, à une distance très proche, 5 km actuellement. L'astéroïde, en orbite autour du Soleil, est à 85 millions de kilomètres de la Terre.