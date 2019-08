Des ondes cérébrales détectées dans des cerveaux cultivés in vitro

publié le 30/08/2019 à 13:43

Et si l’homme était capable de créer un cerveau de toutes pièces ? Le fantasme, qui a fait le succès de Frankenstein, fait froid dans le dos. Il n'a jamais semblé aussi près de se concrétiser. Pour la première fois, des scientifiques américains travaillant sur des mini-cerveaux en laboratoire ont réussi à créer une activité électrique.

Les résultats ont été présentés pour la première fois lors d'une conférence en novembre dernier par les chercheurs de l'université de Californie à San Diego. Ils font désormais l'objet d'une étude publiée dans la revue Cell Stem Cell.

La première étape consistait à générer des mini-cerveaux de quelques millimètres. Les chercheurs savent le faire à partir de cellules souches, des cellules qu’il est possible de reprogrammer pour fabriquer n’importe quel organe que l’on appelle alors un organoïde.

La nouveauté réside dans le fait que les chercheurs ont détecté une activité électrique dans ces cerveaux comparable à celle d'un véritable cerveau humain. Les premières ondes ont été mesurées au bout de deux mois. Les signaux étaient rares et conservaient une même fréquence. Mais ils ont continué à croître au fil du temps, se produisant à différentes fréquences et à intervalles plus réguliers. Les chercheurs ont comparé les courbes de développement de ces mini-cerveaux avec celles de bébés prématurés. Elles étaient similaires.

Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain et le développement de ses maladies, comme l'épilepsie ou l'autisme. Elle pourrait permettre de développer de nouveaux traitements. Mais elle pose aussi des questions éthiques. Les chercheurs pensent que ces organoïdes de cerveau ne sont pas conscients et qu’ils ne souffrent pas car ils ressemblent à ceux des prématurés. Mais ils n'ont pas encore réussi à le prouver.