Des exoplanètes composées de saphir et de rubis découvertes

publié le 27/12/2018 à 14:18

Des planètes faites de saphir et des rubis... C'est l'idée un peu folle, mais très sérieuse, des chercheurs des universités de Zurich et de Cambridge concernant la dernière découverte en astronomie.



Elle s'appelle HD219134 b et est située à "seulement" 21 années-lumières de la Terre, dans la constellation de Cassiopée. HD219134 b possède une masse cinq fois supérieure à celle de la Terre, ce qui fait d'elle une "super-terre" à la structure interne rocheuse. Son orbite ne dure que 3 jours (contre 365 pour la Terre), ce qui en fait une planète très proche de son étoile, aux températures très élevées.

D'autre part, ce type de planète ne pouvant générer de champ magnétique, les mécanismes de refroidissement et le fonctionnement de leur atmosphère sont très différents de ceux de la Terre. Mais c'est une autre caractéristique qui fait d'elle une planète remarquable, et qui pourrait bien ouvrir la voie à la création d'une nouvelle catégorie d'exoplanètes : les "exotiques".

Trois candidates potentielles

Contrairement à notre planète bleue, le centre de HD219134 b ne serait pas composé d'un noyau massif de fer, mais de calcium et d'aluminium. HD219134 b pourrait ainsi être recouverte de saphirs et de rubis qui sont des oxydes d'aluminium. "Ces planètes pourraient alors briller d'un rouge ou d'un bleu vif, comme les rubis et les saphirs, ces pierres précieuses étant des oxydes d'aluminium qui sont courantes sur ces exoplanètes", explique dans un communiqué Caroline Dorn, astrophysicienne à l'Institut de science de l'université de Zurich et membre de l'équipe de recherche.



Les exoplanètes exotiques correspondent à toutes les planètes possédant des caractéristiques surprenantes. Ainsi, 55 Cancri e, qualifiée au moment de sa découverte de "diamant du ciel" du fait d'une abondance de carbone, et Wasp-47 e, située à 870 années-lumières et à qui il faut seulement 18 heures pour boucler son orbite, font également partie de ces exoplanètes exotiques.



Pas plus loin que dans notre système solaire enfin, la planète Neptune est également connue pour voir des pluies de diamants tomber.